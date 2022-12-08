Шоу: Ми рухаємось у правильному напрямку

Збірна Англії рухається у правильному напрямку під керівництвом Гарета Саутгейта.

Про це розповів оборонець англійців Люк Шоу.

"Звичайно, ми хочемо продовжувати працювати із Саутгейтом. Успіху, який він приніс, ми не мали вже багато років. Я розумію, що ми нічого не виграли, і ми розчаровані цим, але ми рухаємось у правильному напрямку. Звичайно, ходять чутки про те, що може бути, якщо ми не виграємо у суботу. Але ми не налаштовуємось на негатив", - сказав Шоу.