Ван Гал: Шкода, що ді Марія назвав мене найгіршим тренером

Ван Гал прокоментував слова Ді Марії

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал напередодні поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2022 з командою Аргентини згадав заяву аргентинця Анхеля ді Марія, який свого часу не втішно відгукнувся про спеціаліста під час його роботи на чолі Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам нідерландвський фахівець.

"Мені шкода, що ді Марія назвав мене найгіршим тренером, який був у нього. Зараз поряд зі мною сидить Мемфіс [Депай], він теж був у МЮ. Зараз ми можемо поцілуватися, проте цього не робитимемо. Але це те, як все відбувається у футболі", – розповів ван Гал.

Зустріч збірних Нідерландів та Аргентини у чвертьфіналі мундіалю відбудеться у п'ятницю, 9 грудня, початок – о 17:00 за київським часом.