Лідер збірної Аргентини може пропустити матч з Нідерландами

Хавбек тренувався за індивідуальною програмою

Джерело - Ole.

Участь півзахисника збірної Аргентини Родріго де Пауль у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 залишається під питанням.

Про це повідомляє Ole.

Футболіст може пропустити гру з Нідерландами через травму - у нього виникла контрактура м'язів стегна. Відзначається, що хавбек тренувався за індивідуальною програмою.

До цього де Пауль виходив у старті в усіх чотирьох матчах аргентинців, його жодного разу не змінювали по ходу зустрічі.

Протистояння з Нідерландами відбудеться у суботу, 9 грудня, о 21:00. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.