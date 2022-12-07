Лідер збірної Аргентини може пропустити матч з Нідерландами

Джерело - Ole.
Участь півзахисника збірної Аргентини Родріго де Пауль у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 залишається під питанням.
Про це повідомляє Ole.
Футболіст може пропустити гру з Нідерландами через травму - у нього виникла контрактура м'язів стегна. Відзначається, що хавбек тренувався за індивідуальною програмою.
До цього де Пауль виходив у старті в усіх чотирьох матчах аргентинців, його жодного разу не змінювали по ходу зустрічі.
Протистояння з Нідерландами відбудеться у суботу, 9 грудня, о 21:00. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.