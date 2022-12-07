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Лідер збірної Аргентини може пропустити матч з Нідерландами

Сьогодні 21:58 95 0
Хавбек тренувався за індивідуальною програмою
Лідер збірної Аргентини може пропустити матч з Нідерландами
#Збірна Аргентини з футболу, #Родріго де Пауль

Джерело - Ole.

Участь півзахисника збірної Аргентини Родріго де Пауль у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 залишається під питанням.

Про це повідомляє Ole.

Футболіст може пропустити гру з Нідерландами через травму - у нього виникла контрактура м'язів стегна. Відзначається, що хавбек тренувався за індивідуальною програмою.

До цього де Пауль виходив у старті в усіх чотирьох матчах аргентинців, його жодного разу не змінювали по ходу зустрічі.

Протистояння з Нідерландами відбудеться у суботу, 9 грудня, о 21:00. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

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