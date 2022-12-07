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Сеферович: Португалія має виграти ЧС-2022

Сьогодні 11:40 227 0
Сеферович прокоментував поразку від збірної Португалії в 1/8 фіналі ЧС-2022
Сеферович: Португалія має виграти ЧС-2022
ФОТО: AFP

Джерело - football.ua.

Збірна Португалії може виграти ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник збірної Швейцарії Гаріс Сеферович.

"Безперечно, Португалія була краще за нас. Ми дали їм грати, при цьому знали, що вони створять проблеми для нас. Зрештою, вони забили шість голів, а ми один. 

Я давно знаю Гонсалу Рамуша. Бажаю йому удачі, як і збірної Португалії. 

Я — фанат збірної Португалії. Думаю, вони мають виграти чемпіонат світу", — розповів Сеферович.

У 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Португалії зіграє проти Марокко.

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