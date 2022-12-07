Сеферович: Португалія має виграти ЧС-2022

Збірна Португалії може виграти ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник збірної Швейцарії Гаріс Сеферович.

"Безперечно, Португалія була краще за нас. Ми дали їм грати, при цьому знали, що вони створять проблеми для нас. Зрештою, вони забили шість голів, а ми один.

Я давно знаю Гонсалу Рамуша. Бажаю йому удачі, як і збірної Португалії.

Я — фанат збірної Португалії. Думаю, вони мають виграти чемпіонат світу", — розповів Сеферович.