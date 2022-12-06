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Марокко - Іспанія 0:0 (пен 3:0): огляд матчу

Сьогодні 21:27 328 0
Визначився сьомий чвертьфіналіст турніру
Марокко - Іспанія 0:0 (пен 3:0): огляд матчу
#Іспанія, #Марокко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко святкувала перемогу над Іспанією.

Збірна Марокко стала сьомим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Марокко зіграє з переможцем пари Португалія - Швейцарія.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/8 фіналу
6 грудня, 2022 рік

Марокко - Іспанія 0:0 (пен 3:0)

Марокко: Буну – Хакімі, Агер (Ель-Ямік, 84), Саїсс, Мазрауї (Шеддіра, 82) – Унахі (Банун, 120), Амрабат, Амаллах (Сабірі, 82) – Зійєх, Ен-Несірі (Атьят-Алла, 82), Буфаль (Абде, 66)

Іспанія: Сімон – Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 98) – Гаві (Солер, 63), Бускетс, Педрі – Ферран Торрес (Ніко Вільямс, 76, Сарабія, 118), Асенсіо (Мората, 63), Ольмо (Фаті, 98)

Попередження: Саїсс, 90 - Лапорт, 76

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