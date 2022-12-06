Роналду — у запасі Португалії на матч проти Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Збірна Португалії зіграє проти збірної Швейцарії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.
Стартові склади команд:
Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Пепе, Геррейру — Б. Сілва, Карвалью, Отавіо — Фернандеш, Рамуш, Фелікс.
Запасні: Патрісіу, Са, Канселу, Пальїнья, Андре Сілва, Невеш, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Роналду, Антоніу Сілва.
Швейцарія: Зоммер — Фернандес, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу, Фройлер, Джака — Шакірі, Емболо, Варгас.
Запасні: Омлін, Кобель, Відмер, Закарія, Сеферович, Штеффен, Ебішер, Фасснахт, Кемерт, Окафор, Фрай, Рідер, Яшарі.
Гра Португалія — Швейцарія почнеться о 21:00 за київським часом