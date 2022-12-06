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Роналду — у запасі Португалії на матч проти Швейцарії

Сьогодні 19:58 243 0
Стали відомі стартові склади команд
Роналду — у запасі Португалії на матч проти Швейцарії
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії зіграє проти збірної Швейцарії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022.

Стартові склади команд:

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Пепе, Геррейру — Б. Сілва, Карвалью, Отавіо — Фернандеш, Рамуш, Фелікс.

Запасні: Патрісіу, Са, Канселу, Пальїнья, Андре Сілва, Невеш, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Роналду, Антоніу Сілва.

Швейцарія: Зоммер — Фернандес, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу, Фройлер, Джака — Шакірі, Емболо, Варгас.

Запасні: Омлін, Кобель, Відмер, Закарія, Сеферович, Штеффен, Ебішер, Фасснахт, Кемерт, Окафор, Фрай, Рідер, Яшарі.

Гра Португалія — Швейцарія почнеться о 21:00 за київським часом

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