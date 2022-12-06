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Жезус пропустить три місяці через травму

Сьогодні 18:25 122 0
Гравець перенесе операцію на коліні
Жезус пропустить три місяці через травму
Фото - gettyimages
#Габріел Жезус

Джерело - Чемпіон.

Травма нападника Арсенала та збірної Бразилії Габріела Жезуса, отримана на ЧС-2022, виявилася серйознішою, ніж передбачалося спочатку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 

Жезусу доведеться перенести операцію на коліні. За прогнозами лікарів, Жезусу доведеться пропустити приблизно три місяці після операції.

У нинішньому сезоні на рахунку Габріела Жезуса 5 голів та 7 асистів у 20 матчах за Арсенал у всіх турнірах. На ЧС-2022 25-річний форвард встиг провести 3 матчі, результативними діями не вирізнявся.

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