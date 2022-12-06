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Ван Дейк: Ніхто не може закрити Мессі самостійно

Сьогодні 17:11 196 0
Вірджил Ван Дейк прокоментував гру проти Ліонеля Мессі
Ван Дейк: Ніхто не може закрити Мессі самостійно
Фото - gettyimages
#Вірджил Ван Дейк, #Ліонель Мессі

Джерело - sport.ua.

Гравцям збірної Нідерландів потрібно бути особливо уважними у грі проти лідера аргентинців Ліонеля Мессі у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів ключовий захисник збірної Нідерландів Вірджил Ван Дейк.

"Складність у тому, що коли ми атакуємо, він відпочиває десь у кутку або щось таке. Потрібно бути дуже гострими з погляду організації захисту. Вони завжди шукають його, щоб спробувати ускладнити завдання в контратаках.

Це не ван Дейк проти Мессі та не матч Нідерландів з Мессі, а гра Нідерландів та Аргентини. Ніхто не може закрити його самостійно, нам доведеться вигадати хороший план", - відзначив ван Дейк.

Нагадаємо, збірна Нідерландів переграла США в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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