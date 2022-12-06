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Бенту покинув посаду головного тренера збірної Південної Кореї

Сьогодні 08:44 401 0
Наставник збірної Південної Кореї вирішив покинути команду
Бенту покинув посаду головного тренера збірної Південної Кореї
#Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Збірна Південної Кореї з футболу, #Паулу Бенту

Джерело - BBC.

Головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту покине свою посаду після поразки у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Бразилії (1:4).

Про це він розповів порталу ВВС.

"Ми просто повинні думати про майбутнє, і воно буде не зі збірною Південної Кореї. Я щойно оголосив гравцям і президенту південнокорейської федерації своє рішення, яке було прийнято ще у вересні. Сьогодні я це підтвердив і маю подякувати їм за все, що вони зробили для мене. Дуже радий і пишаюся тим, що був їхнім менеджером", - сказав Бенту.

  Дивіться: Бразилія - Південна Корея 4:1: огляд матчу

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