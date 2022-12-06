Бенту покинув посаду головного тренера збірної Південної Кореї

Головний тренер збірної Південної Кореї Паулу Бенту покине свою посаду після поразки у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Бразилії (1:4).

Про це він розповів порталу ВВС.

"Ми просто повинні думати про майбутнє, і воно буде не зі збірною Південної Кореї. Я щойно оголосив гравцям і президенту південнокорейської федерації своє рішення, яке було прийнято ще у вересні. Сьогодні я це підтвердив і маю подякувати їм за все, що вони зробили для мене. Дуже радий і пишаюся тим, що був їхнім менеджером", - сказав Бенту.