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Перішич повторив рекорд Роналду, Мессі та Шакірі на чемпіонатах світу

Сьогодні 19:26 479 0
Перішич повторив рекорд Роналду, Мессі та Шакірі на чемпіонатах світу
#Іван Перишич

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Хорватії Іван Перишич забив гол у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 з Японією та встановив рекорд в історії країни

Про це повідомляє William Hill.

Цей гол став для 33-річного футболіста десятим у складі національної команди на великих турнірах.

Також Перишич є першим хорватом, хто забивав на трьох різних ЧС. Він зробив це на трьох останніх турнірах - окрім Івана, відзначитися голами на ЧС-2014, ЧС-2018 та ЧС-2022 вдалося лише Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі та Джердану Шакірі.

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