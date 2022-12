Перішич повторив рекорд Роналду, Мессі та Шакірі на чемпіонатах світу

Вінгер збірної Хорватії Іван Перишич забив гол у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 з Японією та встановив рекорд в історії країни

Про це повідомляє William Hill.

Цей гол став для 33-річного футболіста десятим у складі національної команди на великих турнірах.

Також Перишич є першим хорватом, хто забивав на трьох різних ЧС. Він зробив це на трьох останніх турнірах - окрім Івана, відзначитися голами на ЧС-2014, ЧС-2018 та ЧС-2022 вдалося лише Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі та Джердану Шакірі.

Only four men have scored in each of the last three World Cups:



🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇨🇭 Xherdan Shaqiri

🇭🇷 Ivan Perišić 🆕



An exclusive club. 🎟