Перішич повторив рекорд Роналду, Мессі та Шакірі на чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної Хорватії Іван Перишич забив гол у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 з Японією та встановив рекорд в історії країни
Про це повідомляє William Hill.
Цей гол став для 33-річного футболіста десятим у складі національної команди на великих турнірах.
Також Перишич є першим хорватом, хто забивав на трьох різних ЧС. Він зробив це на трьох останніх турнірах - окрім Івана, відзначитися голами на ЧС-2014, ЧС-2018 та ЧС-2022 вдалося лише Кріштіану Роналду, Ліонелю Мессі та Джердану Шакірі.
Only four men have scored in each of the last three World Cups:— William Hill (@WilliamHill) December 5, 2022
🇦🇷 Lionel Messi
🇵🇹 Cristiano Ronaldo
🇨🇭 Xherdan Shaqiri
🇭🇷 Ivan Perišić 🆕
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