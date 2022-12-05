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Збірна Англії встановила унікальне досягнення на ЧС-2022

Сьогодні 12:42 436 0
Англійці не отримали жодної картки у чотирьох матчах ЧС-2022
Збірна Англії встановила унікальне досягнення на ЧС-2022
ФОТО: AFP

Джерело - whoscored.com.

Збірна Англії встановила дисциплінарний рекорд, не отримавши жодної картки у чотирьох матчах ЧС-2022.

Про це повідомляє WhoScored.

У 1/8 фіналу збірна Англії розгромила команду Сенегалу (3:0) та вийшла до чвертьфіналу турніру.

Підопічні Гарета Саутгейта не отримали жодного дисциплінарного покарання на турнірі. На другому місці в рейтингу – збірна Іспанії, яка має лише одну жовту картку.

А от футболісти збірної Саудівської Аравії утримують антирекорд у вигляді 14 жовтих карток за три матчі ЧС.

Нагадаємо, збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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