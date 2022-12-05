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Сіссе: Африканський футбол продовжує прогресувати

Сьогодні 08:37 289 0
Аліу Сіссе прокоментував поразку від Англії
Сіссе: Африканський футбол продовжує прогресувати
#Аліу Сіссе

Джерело - sport.ua.

Збірна Сенегалу гідно зіграла проти Англії у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів головний тренер команди Аліу Сіссе.

"Ми гідно виглядали в перші півгодини, але не зуміли отримати з цього користь. Ми виконали наполегливу роботу, щоб проявити себе на чемпіонаті світу і пройти якнайдалі, але ми змушені визнати, що Англія сильніша. Нам протистояла одна з найкращих збірних у світі, і в цьому матчі була помітна різниця у класі.

Очевидно, що відсутність гравця такого рівня, як Садіо Мане, не могла не позначитися на нашому рівні, проте ми гідно проявили себе, і я задоволений тим, що побачив у цих чотирьох матчах. Африканський футбол продовжує прогресувати", - сказав Сіссе.

Нагадаємо, збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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