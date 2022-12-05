Кулібалі: Збірна Сенегалу може пишатися своїм виступом

Збірна Сенегалу віддала всі сили у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Англії.

Про це розповів захисник сенегальців Каліду Кулібалі.

"Ми віддали всі сили і можемо пишатися собою за гру збірної Сенегалу в Катарі явно не соромно. Сподіваюся, ми продовжимо рости і виступимо на чемпіонаті світу за чотири роки. Для мене велика гордість бути капітаном цієї чудової команди. Усі гравці гідно проявили себе, але сьогодні нам протистояла дуже сильна збірна Англії. Висловлюю подяку вболівальникам, які підтримували нас навіть за рахунку 0:3", - сказав Кулібалі.