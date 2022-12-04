Левандовський обійшов Пеле у списку найкращих бомбардирів збірних

Поляк відзначився 78-м голом за національну комнаду

Джерело - Чемпіон.

Роберт Левандовський відзначився голом за збірну Польщі в матчі 1/8 ЧС-2022 проти Франції (1:3).

Цей гол став для поляка 78-м за національну команду.

Левандовськи обійшов Пеле у списку найкращих бомбардирів збірних і тепер ділить 9-е місце в рейтингу з іракцем Хуссейном Саїдом.

Лідирує у рейтингу Кріштіану Роналду (118 голів), на 3-му місці Ліонель Мессі (94).