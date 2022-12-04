Левандовський обійшов Пеле у списку найкращих бомбардирів збірних

Джерело - Чемпіон.
Роберт Левандовський відзначився голом за збірну Польщі в матчі 1/8 ЧС-2022 проти Франції (1:3).
Цей гол став для поляка 78-м за національну команду.
Левандовськи обійшов Пеле у списку найкращих бомбардирів збірних і тепер ділить 9-е місце в рейтингу з іракцем Хуссейном Саїдом.
Лідирує у рейтингу Кріштіану Роналду (118 голів), на 3-му місці Ліонель Мессі (94).
Top 10 scorers in men's international football:— William Hill (@WilliamHill) December 4, 2022
🇵🇹 118 - Cristiano Ronaldo
🇮🇷 109 - Ali Daei
🇦🇷 94 - Lionel Messi
🇲🇾 89 - Mokhtar Dahari
🇭🇺 84 - Ferenc Puskás
🇮🇳 84 - Sunil Chhetri
🇦🇪 80 - Ali Mabkhout
🇿🇲 79 - Godfrey Chitalu
🇮🇶 78 - Hussein Saeed
🇵🇱 78 - Robert Lewandowski 🆕