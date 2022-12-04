Головне
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC
Сьогодні 00:13 49050
Ф'юрі після бою з Чісорою має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 09:39 1575
Франція зіграє з Польщею, Англія - з Сенегалом: розклад матчів 4 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 369
Англія - Сенегал: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 06:48 807
Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 04:17 944
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти
Сьогодні 04:15 19446
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою
Сьогодні 03:45 5199
Ф'юрі - Чісора: Як це було
Сьогодні 00:09 13908
Збірна Аргентини з труднощами перемогла Австралію в 1/8 фіналу ЧС-2022
Вчора 22:58 850
Берінчик переміг Менді одноголосним рішенням суддів
Вчора 22:12 1822
Прямі трансляції

Скалоні: Ми заслуговували виграти в Австралії спокійно

Сьогодні 12:10 178 0
Головний тренер збірної Аргентини прокоментував вихід команди до 1/4 фіналу ЧС-2022
Скалоні: Ми заслуговували виграти в Австралії спокійно
#Австралія, #Аргентина, #ЧС-2022

Джерело - Clarin.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Австралія чинила серйозний тиск на гравців Аргентини.

Про це заявив головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

"Складний матч. Збірна Австралії чинила серйозний тиск, що завдало нам чимало проблем у першому таймі. У перерві ми зробили деякі корективи, які допомогли.

Думаю, ми заслуговували виграти спокійно і мали збільшити перевагу, але в результаті довелося понервувати в кінцівці", - заявив Скалоні.

Нагадаємо матч 1/8 фіналу ЧС-2022 завершився перемогою аргентинців - 2:1.

У 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Аргентини зустрінеться з командою Нідерландів. Матч відбудеться 9 грудня о 21:00 за Києвом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти Ф'юрі - Чісора: огляд бою - найкращі моменти 19446
Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя Дружина Дениса Берінчика не пропускає боїв чоловіка, любить співати та веде активний спосіб життя 5272
Ф'юрі - Чісора: Як це було Ф'юрі - Чісора: Як це було 13908
Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою Берінчик - Менді: найкращі моменти - огляд бою 5199
Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC Ф'юрі знищив Чісору в бою за титул чемпіона WBC 49050
Берінчик - Менді: Як це було Берінчик - Менді: Як це було 8882
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4847 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 29579
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 12030 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124542
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 55294
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61944