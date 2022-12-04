Скалоні: Ми заслуговували виграти в Австралії спокійно

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Австралія чинила серйозний тиск на гравців Аргентини.

Про це заявив головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

"Складний матч. Збірна Австралії чинила серйозний тиск, що завдало нам чимало проблем у першому таймі. У перерві ми зробили деякі корективи, які допомогли.

Думаю, ми заслуговували виграти спокійно і мали збільшити перевагу, але в результаті довелося понервувати в кінцівці", - заявив Скалоні.