Кроос: Німеччина не повинна вилітати з ЧС на груповому етапі

Збірна Німеччини має хороший підбір гравців, щоб виходити з групи чемпіонату світу.

Про це розповів ексхавбек "бундестім" Тоні Кроос.

Актуально: Стала відома доля Фліка на чолі збірної Німеччини

🎙️| Toni Kroos: “Group stage knock out twice in a row shouldn't happen to us. It's obviously not a problem of quality in my opinion, but a level of familiarity, resilience and automatisms" @MagentaTV #WorldCup