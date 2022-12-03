Кроос: Німеччина не повинна вилітати з ЧС на груповому етапі

Збірна Німеччини має хороший підбір гравців, щоб виходити з групи чемпіонату світу.

Про це розповів ексхавбек "бундестім" Тоні Кроос.

"З такою командою ми напевно мали виходити з групи. Німеччина не повинна двічі поспіль вилітати із чемпіонату світу на груповому етапі. Мені здається, проблема не як гравці, а у відсутності автоматизму і стійкості".

Актуально: Стала відома доля Фліка на чолі збірної Німеччини

"У нас є лідери та гравці, які голосно заявляють про себе на полі. Іноді навіть надто голосно, у випадку з Кімміхом. Те саме стосується Рюдігера, Ноєра, Мюллера з їхньою жагою до перемоги, менталітетом і майстерністю. У них є все необхідне, щоб вести команду за собою", - сказав Кроос.