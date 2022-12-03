Кроос: Німеччина не повинна вилітати з ЧС на груповому етапі

Джерело - Чемпіон.
Збірна Німеччини має хороший підбір гравців, щоб виходити з групи чемпіонату світу.
Про це розповів ексхавбек "бундестім" Тоні Кроос.
"З такою командою ми напевно мали виходити з групи. Німеччина не повинна двічі поспіль вилітати із чемпіонату світу на груповому етапі. Мені здається, проблема не як гравці, а у відсутності автоматизму і стійкості".
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"У нас є лідери та гравці, які голосно заявляють про себе на полі. Іноді навіть надто голосно, у випадку з Кімміхом. Те саме стосується Рюдігера, Ноєра, Мюллера з їхньою жагою до перемоги, менталітетом і майстерністю. У них є все необхідне, щоб вести команду за собою", - сказав Кроос.
🎙️| Toni Kroos: “Group stage knock out twice in a row shouldn't happen to us. It's obviously not a problem of quality in my opinion, but a level of familiarity, resilience and automatisms" @MagentaTV #WorldCup— Madrid Zone (@theMadridZone) December 2, 2022
Нагадаємо, Тухеля не цікавить робота у збірній Німеччини.