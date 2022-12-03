Головне
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 17:24 100
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
Сьогодні 17:12 658
Нідерланди - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 16:55 928
Болюх виграв друге золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 14:50 192
Ракицький достроково покинув Адану Демірспор
Сьогодні 14:22 332
Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022
Сьогодні 14:09 503
Прима - у ТОП-30 спринту Кубка світу у Контіолагті
Сьогодні 13:14 285
Старікова вперше перемогла на етапі Ліги чемпіонів з велотреку
Сьогодні 12:38 209 1
Денніс Люкенс: Українська армія - найкраща в світі, а українці - неймовірні люди!
Сьогодні 09:36 769
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 07:35 2228
Прямі трансляції

Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022

Сьогодні 17:24 100 0
Визначилася збірна найкращих гравців групового етапу
Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - WhoScored.

Визначилася збірна найкращих гравців групового етапу ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

У збірці попали гравці з кращою середньою оцінкою на турнірі, які зіграли не менше двох матчів.

Воротар: Войцех Щенсни (Польща) – 8,22;

Захисники: Ашраф Хакімі (Марокко) – 7,51, Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун) – 7,71, Гаррі Магвайр (Англія) – 7,43, Тео Ернандес (Франція) – 7,98;

Півзахисники: Каземіро (Бразилія) – 7,89, Френкі де Йонг (Нідерланди) – 7,75, Бруну Фернандеш (Португалія) – 8,36;

Нападники: Антуан Грізманн (Франція) – 7,73, Кіліан Мбаппе (Франція) – 7,84, Ліонель Мессі (Аргентина) – 7,87.

Messi, Mbappe and Fernandes make World Cup group stage best XI

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 1812
Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою 2228
Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку Арум: Усик - гордий хлопець, він не братиме участі у цирку 2111
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 37679
Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1189
Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО Ломаченко показав, як випікає літургійний хліб у церкві Московського патріархату - ФОТО 1781
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4763
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187648
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2394
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14755
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16967
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47574