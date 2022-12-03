Мессі та Мбаппе - у символічній збірній групового етапу ЧС-2022

Визначилася збірна найкращих гравців групового етапу

Джерело - WhoScored.

Визначилася збірна найкращих гравців групового етапу ЧС-2022 у Катарі.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

У збірці попали гравці з кращою середньою оцінкою на турнірі, які зіграли не менше двох матчів.

Воротар: Войцех Щенсни (Польща) – 8,22;

Захисники: Ашраф Хакімі (Марокко) – 7,51, Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун) – 7,71, Гаррі Магвайр (Англія) – 7,43, Тео Ернандес (Франція) – 7,98;

Півзахисники: Каземіро (Бразилія) – 7,89, Френкі де Йонг (Нідерланди) – 7,75, Бруну Фернандеш (Португалія) – 8,36;

Нападники: Антуан Грізманн (Франція) – 7,73, Кіліан Мбаппе (Франція) – 7,84, Ліонель Мессі (Аргентина) – 7,87.