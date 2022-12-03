Суарес: Пишаюсь тим, що ми уругвайці, хоча нас за це не поважають

Збірна Уругваю з гордістю покинула ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник уругвайців Луїс Суарес.

"Прощатися з чемпіонатом світу саме таким чином — дуже боляче. Проте ми робимо це з гордістю, бо впевнені, що залишили на полі всі сили заради нашої країни.

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Пишаюсь тим, що ми уругвайці, хоча нас за це не поважають.

Дякуємо кожному з уругвайців, які підтримували нас у будь-якій частині світу!", — заявив Суарес.