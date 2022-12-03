Хин Мін: Давно чекав на цей момент

Нападник збірної Південної Кореї Сон Хин Мін вірив в успіх національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Я давно чекав на цей момент і вірив, що у нас все вийде. Я не дуже справлявся з роллю капітана команди, але мої товариші по команді завжди прикривали мене. Я так дякую їм і так пишаюся ними. Вони ніколи не здавалися та йшли на жертви заради команди", - сказав Сон Хин Мін.