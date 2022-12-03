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Ван Гал: США демонструє швидкий прогрес у футболі останні роки

Сьогодні 12:55 159 0
Луї ван Гал прокоментував потрапляння на США у суперники в 1/8 фіналу ЧС-2022
Ван Гал: США демонструє швидкий прогрес у футболі останні роки
Фото - gettyimages
#Луї ван Гал

Джерело - football.ua.

Збірна США демонструє прогрес протягом останніх декількох років.

Про це розповів головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал.

"США — досить сильний суперник. Він вирізняється, адже має у складі фізично сильних гравців. Кожному супернику проти них складно. Це видно за наслідками. Тому ми зробимо все можливе щоб перемогти.

Думаю, що збірна США добре розвивається останні роки. Це щось типово американське, коли прогрес іде швидко. Мені подобається вектор, який вони обрали.

Багато футболістів із їхнього складу виступають у європейських топ-клубах. Завдяки цьому вони досягають результату. Можливо, не всі в США чекали на це, але коли дивишся на їхню гру, стає зрозуміло, на що вони здатні.

Я очікував, що США вийде у плей-оф, коли подивився їхній перший матч. З нетерпінням чекаю, коли відбудеться наш матч", — сказав ван Гал.

Раніше повідомлялося, що збірна Нідерландів готується до серії пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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