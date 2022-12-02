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Південна Корея - Португалія 2:1: огляд матчу

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Південна Корея - Португалія 2:1: огляд матчу
#Південна Корея, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії зазнала поразки від Південної Кореї.

Здобута перемога дозволила Південній Кореї посісти друге місце та вийти до плей-оф турніру.  Збірна Португалії з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Н, 3 тур
2 грудня, 2022 рік

Південна Корея - Португалія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Орта, 1:1 - 27 Кім Йон Гвон, 2:1 - 90+1 Хван Хі Чхан

Південна Корея: Син Гю Кім, Мун Хван Кім, Кьон Вон Кван, Йон Гвон Кім (Сон Чун Хо), Джин Су Кім, Чон, Хван, Кан Ін Лі (Хван Ий Джо 81), Дже Сон Лі (Хван Хі Чан 66), Чо, Сон

Португалія: Кошта, Канселу, Пепе, Сілва, Далот, Невеш (Леау 65), Матеус (Пальїнья 65), Маріу (Б. Сілва 81), Вітінья (Карвалью 81), Роналду (Сілва 65), Орта

Попередження: Лі Кан Ін 36, Хван Хі Чхан 90+2

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