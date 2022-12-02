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Енріке: Іспанія домінувала 80 хвилин з Японією і програла

Сьогодні 08:24 304 0
Луїс Енріке прокоментував поразку від Японії Енріке: Іспанія домінувала 80 хвилин з Японією і програла
Енріке: Іспанія домінувала 80 хвилин з Японією і програла
Фото - gettyimages
#Енріке

Джерело - sport.ua.

Збірна Іспанії не змогла реалізувати свій потенціал у матчі проти команди Японії.

Про це розповів головний тренер іспанців Луїс Енріке.

"Мені нема чого святкувати. Ми пройшли кваліфікацію із групи, але я хотів вийти з першого місця. Якби Японії потрібно було забити три голи, вони б це зробили. Повторюю: мені нема чого святкувати, ми всі перепробували. Японія відступила і так оборонялася.

Ми добре впоралися, ми уникли проблем. Але як упоратися з колапсом? Це неймовірно, розповісти комусь, що ви домінували протягом 80 хвилин із Японією і що програли 1:2. На щастя, таке трапляється лише раз на чотири роки", - розповів Енріке.

Збірна Японії виграла ключовий поєдинок 3-го туру ЧС-2022 у збірної Іспанії (2:1) та вийшла у плей-оф.

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