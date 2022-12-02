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Бускетс: Збірна Іспанії не обирала суперника в плей-оф ЧС-2022

Сьогодні 13:40 186 0
Серхіо Бускетс прокоментував поразку в матчі 3-го туру ЧС-2022 проти Японії
Бускетс: Збірна Іспанії не обирала суперника в плей-оф ЧС-2022
#Бускетс

Джерело - sport.ua.

Збірна Іспанії грала на перемогу у матчі 3 туру ЧС-2022 проти Японії.

Про це розповів півзахисник іспанців Серхіо Бускетс.

"Здавалося, що ми контролювали перебіг матчу, а японці сподівалися на контратаку. На початку другого тайму ми припустилися помилок, суперник почав наближатися до воріт, створюючи небезпечні моменти.

Іспанія хотіла перемогти. Зараз у 1/8 фіналу ми гратимемо зі збірною Марокко, це буде дуже складний матч. Ми не обирали суперника у плей-оф, хоч би хто він був. Те, що хтось зайняв перше чи друге місце, не означає, що буде легше чи складніше.

Нам було незручно, тому що японці дуже добре закривали варіанти проходів між лініями, нам складно було створювати небезпечні моменти. Ми знали, що так буде, ці два голи надали їм впевненості", - відзначив Бускетс.

У 1/8 фіналу збірна Іспанії гратиме проти Марокко, матч відбудеться 6 грудня о 17:00.

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