Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Іспанії поступилася Японії.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Японії, яка з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022. Іспанія стала другою і те ж вийшла до плей-оф турніру.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Е, 3 тур

1 грудня, 2022 рік

Японія - Іспанія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Мората, 1:1 - 48 Доан, 2:1 - 51 Танака

Японія: Гонда, Ітакура, Йосіда, Танігучі, Іто, Танака (Ендо, 87), Моріта, Нагатомо (Мітома, 46), Кубо (Доан, 46), Маеда (Асано, 62), Камада (Томіясу, 69)

Іспанія: Сімон, Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Гаві (Фаті, 68), Бускетс, Педрі, Ніко Вільямс (Ферран Торрес, 57), Мората (Асенсіо, 57), Ольмо

Попередження: Ітакура, 39, Танігучі, 44, Йосіда, 45