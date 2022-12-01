Гравець збірної Англії несподівано залишив ЧС-2022

Футболіст покинув Катар

Центральний захисник Арсеналу та збірної Англії Бен Вайт залишив розташування національної команди в Катарі.

Про це повідомляє англійська футбольна асоціація.

Причина, через яку це сталося, не уточнюється. Проте джерело зазначає, що гравець залишив тренувальну базу в Аль-Вакрі з особистих причин. Бен не має наміру повертатися до Катару.

На ЧС-2022 Вайт потрапив у заявку лише двічі – на перші два матчі групового етапу. Під час матчу з Вельсом гравця не було як на полі, так і на лаві запасних.

Таким чином, Вайт не зіграв на ЧС-2022 жодної хвилини.