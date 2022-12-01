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Мессі побив рекорд Марадони

Сьогодні 09:52 255 0
Ліонель Мессі зіграв 22 матч на чемпіонаті світу
Мессі побив рекорд Марадони
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #Дієго Марадона

Джерело - football.ua.

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі збірна Аргентини обіграла національну команду Польщі (2:0).

У цьому матчі взяв участь нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого це була 22 гра на чемпіонатах світу.

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Таким чином Мессі встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну Аргентини на мундіалях. До цього він належав Дієго Марадоні, який відіграв 21 матч на чемпіонатах світу.

Більше Мессі на ЧС зустрічей провели Паоло Мальдіні, Мірослав Клозе та Лотар Маттеус.

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