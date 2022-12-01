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Гравець Мексики встановив унікальне досягнення чемпіонату світу

Сьогодні 08:52 238 0
Луїс Чавес завдав дев'яти ударів з-за меж штрафного майданчика
Гравець Мексики встановив унікальне досягнення чемпіонату світу

Джерело - footboom.com.

Мексиканський півзахисник Луїс Чавес завдав дев'яти ударів з-за меж штрафного майданчика в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 проти національної команди Саудівської Аравії.

26-річний півзахисник показав найкращий результат на чемпіонатах світу за останні 52 роки. Останнім гравцем, який частіше бив здалеку у матчі мундіалю, був Йозеф Адамець у матчі Чехословаччина – Англія у 1970 році. Тоді він завдав 11 ударів.

Зазначимо, що Чавес у цьому матчі забив перший гол прямим ударом зі штрафного в історії Мексики на чемпіонаті світу. Цей удар став 47-м для мексиканців зі штрафного на турнірах. На жаль, Мексика не змогла вийти із групи.

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