Мессі встановив неймовірне досягнення на ЧС-2022

Джерело - sport.ua.
У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини перемогла Польщу. Ця перемога дозволила національній команді Аргентини вийти у плей-оф турніру.
Про це повідомляє ESPN.
Таким чином, Ліонель Мессі ніколи не вибував із групових етапів будь-якого з турнірів – як у клубному футболі, так і у міжнародних змаганнях збірних.
Мессі завжди долав групову стадію великих турнірів зі збірною Аргентини, а у клубному футболі, виступаючи за Барселону та ПСЖ, щосезону виходив у плей-оф Ліги чемпіонів.