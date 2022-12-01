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Мессі встановив неймовірне досягнення на ЧС-2022

Сьогодні 08:25 939 0
Мессі встановив неймовірне досягнення на ЧС-2022
Мессі встановив неймовірне досягнення на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - sport.ua.

У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини перемогла Польщу. Ця перемога дозволила національній команді Аргентини вийти у плей-оф турніру.

Про це повідомляє ESPN.

Таким чином, Ліонель Мессі ніколи не вибував із групових етапів будь-якого з турнірів – як у клубному футболі, так і у міжнародних змаганнях збірних.

Мессі завжди долав групову стадію великих турнірів зі збірною Аргентини, а у клубному футболі, виступаючи за Барселону та ПСЖ, щосезону виходив у плей-оф Ліги чемпіонів.

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