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Саудівська Аравія - Мексика 1:2: огляд матчу

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Саудівська Аравія - Мексика 1:2: огляд матчу
#Мексика, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Мексики переграла Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 3 тур
30 листопада, 2022 рік

Саудівська Аравія - Мексика 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Мартін, 0:2 - 52 Чавес, 1:2 - 90+5 Аль-Давсарі

Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Пінеда (Хіменес, 77), Чавес, Лосано, Мартін (Родрігес, 77), Вега (Антуні, 46)

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Тамбакті, Аль-Болеахі (Шарахілі, 37), Аль-Амрі, Абдулхамід, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам - Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі.

Попередження: Альварес (16), Аль-Шехрі (28), Аль-Хассан (34), Тамбахті (52), Маду (81)

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