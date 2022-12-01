Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Мексики переграла Саудівську Аравію.
Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 3 тур
30 листопада, 2022 рік
Саудівська Аравія - Мексика 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 47 Мартін, 0:2 - 52 Чавес, 1:2 - 90+5 Аль-Давсарі
Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Пінеда (Хіменес, 77), Чавес, Лосано, Мартін (Родрігес, 77), Вега (Антуні, 46)
Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Тамбакті, Аль-Болеахі (Шарахілі, 37), Аль-Амрі, Абдулхамід, Аль-Хассан (Маду, 46), Канно, Аль-Ганнам - Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі.
Попередження: Альварес (16), Аль-Шехрі (28), Аль-Хассан (34), Тамбахті (52), Маду (81)