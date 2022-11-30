Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу здолала Францію.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Тунісу. Але і здобута перемога не дозволила збірній Тунісу вийти до плей-оф ЧС-2022.
Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 3 тур
30 листопада, 2022 рік
Туніс - Франція 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Хазрі
Туніс: Дахмен, Мер'я, Гандрі, Тальбі, Кешріда, Схірі, Лаїдуні, Малул, Слімане (Абді 83), Алі Бен Ромдхан (Шаалелі 74), Хазрі (Джебалі 59)
Франція: Манданда, Дізазі, Варан (Саліба 63), Конате, Камавінга, Фофана (Грізманн 73), Чуамені, Верету (Рабьо 63), Коман (Мбаппе 63), Муані, Гендузі (Дембеле 79)
Попередження: Кешріда 28