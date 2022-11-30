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Туніс - Франція 1:0: огляд матчу

Сьогодні 20:00 206 0
Туніс - Франція 1:0: огляд матчу
#Туніс, #Франція

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу здолала Францію.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь Тунісу. Але і здобута перемога не дозволила збірній Тунісу вийти до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 3 тур
30 листопада, 2022 рік

Туніс - Франція 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Хазрі

Туніс: Дахмен, Мер'я, Гандрі, Тальбі, Кешріда, Схірі, Лаїдуні, Малул, Слімане (Абді 83), Алі Бен Ромдхан (Шаалелі 74), Хазрі (Джебалі 59)

Франція: Манданда, Дізазі, Варан (Саліба 63), Конате, Камавінга, Фофана (Грізманн 73), Чуамені, Верету (Рабьо 63), Коман (Мбаппе 63), Муані, Гендузі (Дембеле 79)

Попередження: Кешріда 28

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