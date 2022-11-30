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Неймар може не встигнути відновитися до матчу 1/8 ЧС-2022

Сьогодні 20:53 107 0
Даніло встигне відновитися до першого матчу плей-оф
Неймар може не встигнути відновитися до матчу 1/8 ЧС-2022
#Збірна Бразилії, #Неймар, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

До моменту матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 повинен встигнути відновитися правий захисник команди Даніло.

Про це повідомляє TNT Sports.

Однак є сумніви, що в першій грі плей-оф візьмуть участь Неймар та Алекс Сандро.

Нагадаємо, Неймар пришвидшує повернення в гру на ЧС-2022 за допомогою технологій NASA.

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