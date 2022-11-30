Неймар може не встигнути відновитися до матчу 1/8 ЧС-2022

Даніло встигне відновитися до першого матчу плей-оф

Джерело - Чемпіон.

До моменту матчу 1/8 фіналу ЧС-2022 повинен встигнути відновитися правий захисник команди Даніло.

Про це повідомляє TNT Sports.

Однак є сумніви, що в першій грі плей-оф візьмуть участь Неймар та Алекс Сандро.

EXCLUSIVO: Danilo pode voltar já nas oitavas, mas Neymar e Alex Sandro seguem tratando a lesão. Voltem logo, craques! 🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/Ap85yB3eqq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2022

Нагадаємо, Неймар пришвидшує повернення в гру на ЧС-2022 за допомогою технологій NASA.