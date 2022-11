Франція встановила рекорд за кількістю використаних гравців на одному ЧС

Збірна Франції у трьох турах групового етапу чемпіонату світу-2022 використала 24 футболісти.

Про це повідомляє Opta.

Останнім став Вільям Саліба, який вийшов на заміну у матчі з Тунісом. Таким чином Дідьє Дешам встановив рекорд турніру - до цього по 23 гравців у 2014 та 2018 роках залучали Туніс та Австралія відповідно.

Saliba 🔛



That means France have now used 24 players at the 2022 #FIFAWorldCup — the most a team has ever used in World Cup history https://t.co/D0NFtALVvb