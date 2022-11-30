Франція встановила рекорд за кількістю використаних гравців на одному ЧС

"Сині" використали вже 24 футболісти

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції у трьох турах групового етапу чемпіонату світу-2022 використала 24 футболісти.

Про це повідомляє Opta.

Останнім став Вільям Саліба, який вийшов на заміну у матчі з Тунісом. Таким чином Дідьє Дешам встановив рекорд турніру - до цього по 23 гравців у 2014 та 2018 роках залучали Туніс та Австралія відповідно.

Saliba 🔛



That means France have now used 24 players at the 2022 #FIFAWorldCup — the most a team has ever used in World Cup history https://t.co/D0NFtALVvb — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 30, 2022

З всієї заявки Франції участь на ЧС поки не взяли лише голкіпер Альфонс Ареоля та форвард Карім Бензема, який покинув табір команди через травму, але не був виключений зі списку зареєстрованих футболістів.

Поточний розіграш став першим в історії, коли дозволяється викликати в збірну 26 гравців.