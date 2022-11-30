Англія повторила результат групового турніру ЧС-2006

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії посіла перше місце у підсумковій таблиці квартету В групової стадії чемпіонату світу 2022. Сталося це вперше за останні 16 років.

Про це повідомляє OptaJoe

Команда Гарета Саутгейта набрала у трьох матчах 7 очок. Вона обіграла Іран (6:2) та Уельс (3:0), а також зіграла внічию зі США (0:0).

Англійці стали першими у групі мундіалю вперше з 2006 року. Тоді вони також набрали 7 очок у квартеті з Парагваєм, Трінідадом і Тобаго та Швецією.

На ЧС-2006 Англія дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Португалії у серії післяматчевих пенальті.