Головне
Збірна США здолала Іран та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 23:07 404
Гол дня: Рашфорд ідеальним ударом реалізував штрафний у матчі Англія - Вельс на ЧС-2022
Вчора 23:33 245
Збірна Англії розгромила Вельс та виграла групу В на ЧС-2022
Вчора 22:54 226
Вельс - Англія 0:3. Як це було
Вчора 22:52 2596
«Об’єднані сміливістю»: FAVBET долучився до благодійного забігу від Run Ukraine
Вчора 19:26 157
Збірна Сенегалу здолала Еквадор та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 19:08 462
Збірна Нідерландів впевнено перемогла Катар у 3 турі ЧС-2022
Вчора 18:55 546
15-річний Болюх виборов золото на юніорському чемпіонаті світу-2022
Вчора 14:25 414
Президенту УАФ Павелку суд обрав запобіжний захід
Вчора 12:40 772
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Вчора 08:30 27839
Прямі трансляції

Вельс - Англія 0:3: огляд матчу

Сьогодні 02:25 223 0
Англійці виграли групу В
Вельс - Англія 0:3: огляд матчу
#Англія, #Вельс, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Вельсом.

Матч завершився з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила англійцям виграти групу В та з першого місця вийти до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група В, 3 тур
29 листопада, 2022 рік

Вельс - Англія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Рашфорд, 0:2 - 52 Фоден, 0:3 - 68 Рашфорд

Вельс: Ворд, Вільямс (Робертс 46), Міфем, Родон, Девіс (Моррелл 59), Ремзі, Ампаду, Аллен (Колвілл 81), Бейл (Джонсон 46), Мур, Джеймс (Вілсон 77)

Англія: Пікфорд. Вокер (Алекандер-Арнольд 57), Стоунз, Маґуайр, Шоу (Тріпп'єр 65), Хендерсон, Райс (Філліпс 57), Беллінґем, Фоден, Кейн (Вілсон 57), Рашфорд (Ґріліш 75)

Попередження: Джеймс 29, Ремзі 61

Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Англія 0:3. Як це було Вельс - Англія 0:3. Як це було 2596
Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття Ф’юрі: Перемога над Кличком – це прокляття 6075 1
Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Нідерланди - Катар: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 2024
Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Аргентина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1081
Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Іран - США - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1116
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 27839
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29697
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13705
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38838
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32024 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19733
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 37804