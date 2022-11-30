Англійці виграли групу В

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи В чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Англії святкувала впевнену перемогу над Вельсом.

Матч завершився з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила англійцям виграти групу В та з першого місця вийти до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група В, 3 тур

29 листопада, 2022 рік

Вельс - Англія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Рашфорд, 0:2 - 52 Фоден, 0:3 - 68 Рашфорд

Вельс: Ворд, Вільямс (Робертс 46), Міфем, Родон, Девіс (Моррелл 59), Ремзі, Ампаду, Аллен (Колвілл 81), Бейл (Джонсон 46), Мур, Джеймс (Вілсон 77)

Англія: Пікфорд. Вокер (Алекандер-Арнольд 57), Стоунз, Маґуайр, Шоу (Тріпп'єр 65), Хендерсон, Райс (Філліпс 57), Беллінґем, Фоден, Кейн (Вілсон 57), Рашфорд (Ґріліш 75)

Попередження: Джеймс 29, Ремзі 61