Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Південної Кореї здобула перемогу над Ганою.

У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Південної Кореї зіграє з Португалією, а Гана - з Уругваєм.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Н, 2 тур

28 листопада, 2022 рік

Південна Корея - Гана 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Салісу, 0:2 - 34 Кудус, 1:2 - 58 Чо Ки Син, 2:2 - 61 Чо Ки Син, 2:3 - 68 Кудус

Південна Корея: Кім Син-Кю, Кім Джін Су, Кім Мін Дже (Квон Ген Вон 20), Чон У Ен (Хван Ій Джо 79), Хван Ін Бом, Сон Хін Мін, Чо Гю Сон, Кім Мун Хван, Кім Ен Гвон, Квон Чхан Хун (Лі Кан Ін 57), Чжон Ву Ен (На Сан Хо 46)

Гана: Лоуренс Аті, Тарік Лемпті (Деніс Одої 78), Мохаммед Салісу, Томас Парті, Джордан Айю (Даніел-Кофі К'єре 79), Андре Айю (Камалдін Сулемана 78), Гідеон Менса (Абдул Раман Баба 88), Даніель Амарті, Іньякі Вільямс, Мохаммед Кудус (Александр Джику 83), Саліс Абдул Самед

Попередження: Чон У Ен 27, Кім Ен Гвон 77 - Даніель Амарті 21, Тарік Лемпті 73