Фуллер забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Японії зазнала поразки від Коста-Рики.

Сьогодні, 27 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч, в якому Іспанія зіграє з Німеччиною. Початок матчу о 21:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 1 грудня, збірна Японії зіграє з Іспанією, а Коста-Рика - з Німеччиною.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Е, 2 тур

27 листопада, 2022 рік

Японія - Коста-Рика 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Фуллер

Японія: Гонда, Ямане (Мітома 62), Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Хірокі Іто 46), Ендо, Моріта, Доан (Дзюнья Іто 67), Камада, Сома (Мінаміно 83), Уеда (Асано 46)

Коста-Рика: Навас, Ов'єдо, Кальво, Востон, Дуарте, Фуллер, Кемпбелл (Чакон 90+5), Техеда, Борхес (Салас 89), Торрес (Агілера 65), Контрерас (Беннетт 65)

Попередження: Ямане 44, Ітакура 84, Ендо 90+3 - Контрерас 41, Борхес 61, Кальво 70