Мессі забив гол та зробив результативну передачу у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала перемогу над Мексикою.

Для збірної Аргентини це перші здобуті очки на ЧС-2022. Нагадаємо, у першому турі Аргентина сенсаційно поступилася Саудівській Аравії (1:2). Раніше у групі С вже відбувся матч, в якому збірна Польщі переграла Саудівську Аравію (2:0).

У третьому турі чемпіонату, 30 листопада, збірна Польщі зіграє з Аргентиною, а Мексика - з Саудівською Аравією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група С, 2 тур

26 листопада, 2022 рік

Аргентина - Мексика 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Мессі, 2:0 - 87 Фернандес

Аргентина: Еміліано Мартінес - Акунья, Лісандро Мартінес, Отаменді, Монтьєль (Молина 63) - Макаллістер (Паласіос 69), Родрігес (Фернандес 57), де Пауль, ді Марія (Ромеро 69) - Лаутаро Мартінес (Хуліан Альварес 63), Мессі.

Мексика: Очоа - Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кевін Альварес (Хіменес 66) - Чавес, Гвардадо (Гутьєррес 41), Еррера - Вега (Антуна 66), Лосано (Альварадо 73).

Попередження: Монтьєль 43 - Араухо 22, Гутьєррес 50, Еррера 66, Альварадо 90