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Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 21:04 2107 0
Матч відбудеться у неділю, 27 листопада
Іспанія - Німеччина: де дивитися матч ЧС-2022
#Іспанія, #Німеччина, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи Е чемпіонату світу з футболу збірна Іспанії зіграє з Німеччиною.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у неділю, 27 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 1 1 0 0 7-0 3
2  Японія 1 1 0 0 2-1 2
3  Німеччина 1 0 0 1 1-2 0
4  Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
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