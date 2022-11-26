Де Брейне не вірить у перемогу Бельгії на ЧС-2022

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брейне не вірить у тріумф національної команди на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам футболіст.

"Ніяких шансів, ми надто старі. На мою думку, наш шанс був у 2018 році. У нас хороша команда, але вона старіє. Ми втратили кілька ключових гравців.

До нас приходять добрі нові гравці, але вони не на тому рівні, на якому були інші гравці у 2018 році. Я скоріше дивлюся на нас як на аутсайдерів", - сказав де Брейне.