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Де Брейне не вірить у перемогу Бельгії на ЧС-2022

Вчора 23:24 181 0
Кевін де Брейне прокоментував боротьбу за перемогу на турнірі
Де Брейне не вірить у перемогу Бельгії на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Кевін Де Брейне

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник збірної Бельгії Кевін де Брейне не вірить у тріумф національної команди на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам футболіст.

"Ніяких шансів, ми надто старі. На мою думку, наш шанс був у 2018 році. У нас хороша команда, але вона старіє. Ми втратили кілька ключових гравців.

До нас приходять добрі нові гравці, але вони не на тому рівні, на якому були інші гравці у 2018 році. Я скоріше дивлюся на нас як на аутсайдерів", - сказав де Брейне.

Нагадаємо, збірна Бельгії може побити історичний рекорд Бразилії на ЧС-2022.

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