Збірна Бельгії може побити історичний рекорд Бразилії на ЧС-2022

У матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Канади мінімально поступилася Бельгії.

Для бельгійців ця перемога стала восьмою поспіль на груповому етапі ЧС. За усю історію турніру лише Бразилія досягала такого результату.

27 листопада, у матчі 2-го туру гурпи F з Марокко "червоні дияволі" зможуть побити цей рекорд.

Only two teams in men’s World Cup history have won eight consecutive group stage games:



🇧🇷 WWWWWWWW

🇧🇪 WWWWWWWW



The Red Devils can break the record