Збірна Бельгії може побити історичний рекорд Бразилії на ЧС-2022

27 листопада, у 2-у турі гурпи F "червоні дияволі" зможуть побити цей рекорд.

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Канади мінімально поступилася Бельгії.

Для бельгійців ця перемога стала восьмою поспіль на груповому етапі ЧС. За усю історію турніру лише Бразилія досягала такого результату.

27 листопада, у матчі 2-го туру гурпи F з Марокко "червоні дияволі" зможуть побити цей рекорд.