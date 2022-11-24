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Збірна Бельгії може побити історичний рекорд Бразилії на ЧС-2022

Сьогодні 09:42 413 0
27 листопада, у 2-у турі гурпи F "червоні дияволі" зможуть побити цей рекорд.
Збірна Бельгії може побити історичний рекорд Бразилії на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Канади мінімально поступилася Бельгії.

Для бельгійців ця перемога стала восьмою поспіль на груповому етапі ЧС. За усю історію турніру лише Бразилія досягала такого результату.

27 листопада, у матчі 2-го туру гурпи F з Марокко "червоні дияволі" зможуть побити цей рекорд.

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