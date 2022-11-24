Збірна Бельгії може побити історичний рекорд Бразилії на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Канади мінімально поступилася Бельгії.
Для бельгійців ця перемога стала восьмою поспіль на груповому етапі ЧС. За усю історію турніру лише Бразилія досягала такого результату.
27 листопада, у матчі 2-го туру гурпи F з Марокко "червоні дияволі" зможуть побити цей рекорд.
Only two teams in men’s World Cup history have won eight consecutive group stage games:— William Hill (@WilliamHill) November 23, 2022
🇧🇷 WWWWWWWW
🇧🇪 WWWWWWWW
The Red Devils can break the record