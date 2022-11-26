Дюк забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу програла Австралії.

Сьогодні, 26 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч - Франція - Данія. Початок матчу о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 30 листопада, збірна Тунісу зіграє з Францією, а Австралія - з Данією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група D, 2 тур

26 листопада, 2022 рік

Туніс - Австралія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 23 Дюк

Туніс: Дамен, Бронн (Кешріда, 73), Мерія, Талбі, Дрегер (Сассі, 46), Скірі, Лаїдуні (Хазрі, 67), Аль-Абді, Сліті, Мсакні, Джебалі (Хеніссі, 73)

Австралія: Раян, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулс, Бехич, Ірвін, Муй, Лекі (Баккус, 85), Макгрі (Хрустич, 64), Гудвін (Мабіл, 85), Дюк (Макларен, 64)

Попередження: Сассі (90+3), Аль-Абді (64) - Лаїдуні (26)