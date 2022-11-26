Головне
Франція - Данія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 18:06 1556
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:47 938
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 17:26 778
Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 17:02 345
Циганков не реалізував пенальті в матчі з Металістом 1925 в УПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 17:01 206
Динамо не змогло переграти Металіст 1925 у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 333
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:59 319
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 13:58 1149
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 13:58 1998
Аргентина - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:54 1342
Прямі трансляції

Туніс - Австралія 0:1: огляд матчу

Сьогодні 17:33 129 0
Дюк забив єдиний гол у матчі
Туніс - Австралія 0:1: огляд матчу
#Австралія, #Туніс

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Тунісу програла Австралії.

Сьогодні, 26 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч - Франція - Данія. Початок матчу о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 30 листопада, збірна Тунісу зіграє з Францією, а Австралія - з Данією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група D, 2 тур
26 листопада, 2022 рік

Туніс - Австралія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 23 Дюк

Туніс: Дамен, Бронн (Кешріда, 73), Мерія, Талбі, Дрегер (Сассі, 46), Скірі, Лаїдуні (Хазрі, 67), Аль-Абді, Сліті, Мсакні, Джебалі (Хеніссі, 73)

Австралія: Раян, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулс, Бехич, Ірвін, Муй, Лекі (Баккус, 85), Макгрі (Хрустич, 64), Гудвін (Мабіл, 85), Дюк (Макларен, 64)

Попередження: Сассі (90+3), Аль-Абді (64) - Лаїдуні (26)

Коментарі ()
Популярне зараз
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 15304
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 5110
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3332
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2699
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 3671
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 4341
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100518
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1771
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260128
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 11384
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102329
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86366