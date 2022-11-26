Левандовський забив гол та зробив результативну передачу у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Польщі святкувала перемогу над Саудівською Аравією.

Сьогодні, 26 листопада, у групі С відбудеться матч, в якому збірна Аргентини зіграє з Мексикою. Початок матчу о 21:00.

У третьому турі чемпіонату, 30 листопада, збірна Польщі зіграє з Аргентиною, а Мексика - з Саудівською Аравією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група С, 2 тур

26 листопада, 2022 рік

Польща - Саудівська Аравія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Зелінський, 2:0 - 82 Левандовський

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський - Крихов’як, Бєлік, Зелінський, Франковський, Левандовський, Мілік

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Болеахі, Аль-Брейк, Аль-Малкі, Аль Наджеї, Канно, Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі

Попередження: Ківьор 15, Кеш 16, Мілік 19 - Аль-Малкі 20, Аль-Амірі 45+4

Нереалізований пенальті: Аль-Давсарі, 45 (воротар)