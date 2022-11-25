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Роналду: Я навіть і не мріяв грати на п'яти чемпіонатах світу

Сьогодні 21:38 125 0
Кріштіану Роналду прокоментував участь на п'ятому чемпіонаті світ
Роналду: Я навіть і не мріяв грати на п'яти чемпіонатах світу
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до компанії футболістів, які грали на п'яти різних чемпіонатах світу.

Португалець у першому турі турніру забив один з голів своєї національної команди у ворота Гани, відзначившись з пенальті (3:2).

"Я навіть і не мріяв грати на п'яти чемпіонатах світу. Це досягнення, але це ще й доказ того, що немає нічого неможливого.

Гордість від того, що я представляю Португалію, можна порівняти лише з радістю, яку я відчуваю від кожного гола, забитого за мою країну, втіленого в перемоги, присвячені нашому народу.

Давайте зробимо це! Все тільки починається!", — написав Роналду.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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