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Неймар відновиться від пошкодження до 1/8 фіналу ЧС

Сьогодні 14:46 269 0
Бразилець отримав травму в матчі з Сербією
Неймар відновиться від пошкодження до 1/8 фіналу ЧС
#Неймар, #Збірна Бразилії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Бразилії Неймар відновиться від травми до матчу 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Дані Гіл.

Найімовірніше, хавбек пропустить матч 2-го туру групового етапу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Також тренер збірної Бразилії Тіте не ризикуватиме Неймаром у заключній грі групового етапу проти Камеруну.

Наразі планується, що Неймар відновиться від травми до плей-офф ЧС-2022.

У вчорашньому матчі між Бразилією та Сербією (2:0) форвард отримав розтягнення зв'язок гомілкостопу.

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