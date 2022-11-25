Неймар відновиться від пошкодження до 1/8 фіналу ЧС

Бразилець отримав травму в матчі з Сербією

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної Бразилії Неймар відновиться від травми до матчу 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Дані Гіл.

Найімовірніше, хавбек пропустить матч 2-го туру групового етапу ЧС-2022 проти Швейцарії.

Також тренер збірної Бразилії Тіте не ризикуватиме Неймаром у заключній грі групового етапу проти Камеруну.

Наразі планується, що Неймар відновиться від травми до плей-офф ЧС-2022.

Calma con Neymar. Su entorno me confirma que está casi descartado ante Suiza y Tite tampoco arriesgará en el último partido de la fase de grupos ante Camerún.



La idea, sin embargo, es que pueda llegar a punto para la eliminatoria de octavos del Mundial.#QatarWorldCup2022 — Dani Gil (@danigilopez) November 25, 2022

У вчорашньому матчі між Бразилією та Сербією (2:0) форвард отримав розтягнення зв'язок гомілкостопу.