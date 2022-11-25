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Бразилія - Сербія 2:0: огляд матчу ЧС-2022

Сьогодні 00:40 296 0
Другий гол Рішарлісона став надзвичайно видовищним
Бразилія - Сербія 2:0: огляд матчу ЧС-2022
#Бразилія, #Сербія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала перемогу над Сербією.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Бразилії.

У другому турі чемпіонату світу, 28 листопада, збірна Бразилії зіграє зі Швейцарією, а Сербія - з Камеруном. Раніше збірна Швейцарії здолала Камерун.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група G, 1 тур
24 листопада, 2022 рік

Бразилія - Сербія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Рішарлісон, 2:0 - 73 Рішарлісон

Бразилія: Аліссон, Даніло, Маркіньос, Тьяго Сілва, Алекс Сандро, Каземіро, Пакета, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус, Неймар

Сербія: Ваня Мілінкович-Савич, Павлович, Велькович, Міленкович, Младенович, Сергєй Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович, Тадич, Мітрович

Попередження: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64

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