Другий гол Рішарлісона став надзвичайно видовищним

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала перемогу над Сербією.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Бразилії.

У другому турі чемпіонату світу, 28 листопада, збірна Бразилії зіграє зі Швейцарією, а Сербія - з Камеруном. Раніше збірна Швейцарії здолала Камерун.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група G, 1 тур

24 листопада, 2022 рік

Бразилія - Сербія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Рішарлісон, 2:0 - 73 Рішарлісон

Бразилія: Аліссон, Даніло, Маркіньос, Тьяго Сілва, Алекс Сандро, Каземіро, Пакета, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус, Неймар

Сербія: Ваня Мілінкович-Савич, Павлович, Велькович, Міленкович, Младенович, Сергєй Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Живкович, Тадич, Мітрович

Попередження: Павлович, 7; Гудель, 49; Лукич, 64