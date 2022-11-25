Англія - США 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Черговий матч на чемпіонаті світу з нулями на табло.

90' Кейн небезпечно пробивав головою. Трохи повз ворота пройшов м'яч.

90' Муса підштовхнув Гріліша. Небезпечний штрафний для збірної Англії.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Мур прострілював на Сарджента - Райс перехопив цю передачу.

87' Рашфорд намагався закрутити м'яч у дальній кут воріт, але пробив точно в руки голкіперу.

85' Шоу виконував подачу. До Магвайра м'яч не дійшов.

84' Проти Гріліша знову порушують правила. Стандарт для англійців.

83' Ще дві заміни в збірній США: замість Веа та Райта на поле вийшли Рейна та Сарджент.

81' Втікали у контратаку англійці, але Гріліш дуже невдало зіграв і подарував м'яч супернику.

79' Мур грубо зіграв проти Гріліша. Штрафний для збірної Англії.

78' Також заміна від Саутгейта: Рашфорд змінив Саку.

77' Подвійна заміна в складі збірної США: замість Маккені на поле вийшов Ааронсон, замість Деста матч продовжив Мур.

76' Хендерсон знайшов Сакку в карному майданчику. Букайо розгубився і втратив м'яч.

74' Кейн отримав м'яч у штрафному майданчику і втратив його в боротьбі з двома захисниками.

72' Захопили ініціативу англійці. Без активного просування вперед.

70' Гріліш накрутив декількох захисників, але пробити йому не вдалося. М'яч у збірної США.

68' Подвійна заміна в складі збірної Англії: замість Беллінгема та Стерлінга на поле вийшли Хендерсон та Гріліш.

66' Кейн відпасував на Саку, той прострілював у центр, однак ніхто на цю передачу не відреагував.

65' Черговий кутовий від збірної США і знову Магвайр головою вибиває м'яч подалі.

64' Знову Крістіан Пулішич подавав з кутового. Пікфорд рукою перевів м'яч на ще один корнер.

62' Пулішич пробивав з-за меж карного майданчика. Магвайр блокує цей удар.

61' Пулішич намагався увірватися в штрафний майданчик, але Кейн вибив м'яч на ще один кутовий.

60' Ще одна подача до воріт Пікфорда і знову блокується. Черговий кутовий для американців.

58' Пулішич пробивав з-за меж штрафного і від захисника м'яч пішов на кутовий.

56' Сака у підкаті намагався повернути м'яч, але порушив правила.

55' Тріпп'є шукав розрізни пасом Беллінгема. Захисник перехопив цю передачу.

53' Маунт невдало прийняв м'яч після скидки Кейна і снаряд опинився в ногах голкіпера.

52' Сака по флангу проривався - Адамс у підкаті вибив м'яч в аут.

50' Намагалися у контратаку вибігти американці. Муса не зміг втікти від захисника.

49' Маккені пробивав з дальньої дистанції. М'яч зрізався з ноги і пішов набагато вище воріт.

47' Маунт запресингував воротаря і змусив його помилитися з передачею.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм закінчується! Нулі на табло!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

45' Маунт з ходу пробивав з лінії карного майданчика - Тернер рятує свою команду.

45' Шоу увірвався у штрафний майданчик. Сака у дотик намагався пробити, але вище воріт пішов м'яч.

43' Дест подавав тепер з правого флангу, Пулішич не зміг головою пробити і від плеча м'яч пішов за межі поля.

41' Дест увірвався у штрафний майданчик і пробивав по воротах. Від ноги Магвайра м'яч полетів трохи вище воріт.

39' Пулішич виконував подачу з кутового. Магвайр головою вибиває м'яч подалі від своїх воріт.

37' Пулішич намагався обробити м'яч і ненароком собі влучив у руку. Штрафний для англійців.

36' Затримався м'яч у штрафному майданчику американців, але вдалося гравцям США розрядити обстановку. Подача Маунта після підбирання виявилася невдалою.

35' Виконував Тріпп'є навісну передачу, гравці збірної США відбиваються.

33' Циммерман у центрі порушив правила проти Кейна у верховій боротьбі. Стандарт для англійців.

32' Пулішич небезпечно пробив з-під захисника і влучив у поперечину.

31' Маунт боровся проти трьох гравців і заробив штрафний для своєї команди.

30' Муса опинився на газоні. Черговий фол з боку збірної Англії.

28' Муса пробивав з дальньої дистанції. М'яч від ноги Райса пішов у руки Пікфорду.

27' Арбітр зафіксував штрафний з боку Тріпп'є у центрі поля.

26' Маккені у дотик пробивав вище воріт з меж штрафного майданчика.

24' Маунт у центрі поля порушив правила. Стандарт для американців.

22' Дест з правого флангу подавав у штрафний майданчик збірної Англії, але знову Пікфорд перший на м'ячі.

20' Пулішич виконував закидання на Веа. Пікфорд вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

18' Англійці намагалися в центрі розіграти комбінаці, але Тріпп'є помилився з передачею і віддав м'яч супернику.

17' Маккені подавав на Райта, якому вдалося пробити головою - повз ворота.

16' Шоу намагався прострілити в центр. М'яч пролетів повз усіх футболістів і опинився в руках голкіпера.

14' Сака прострілював у центр карного майданчика, Кейн намагався ножицями пробити, однак до м'яч він не дістався.

12' Через Кейна намагалися ровивати атаку англійці, але Гаррі помилився з передачею.

10' Пішла подача з кутового. Ніхто не дістався до м'яча. Маунт на підбиранні був першим і пробивав з дальньої дистанції - вище воріт.

9' Сака прострілював на Кейна, той у дотик пробивав, але влучив у Циммермана.

7' Англійці тримають на власній половині ігровий снаряд. Американці не дають підійти до власних воріт.

5' Помилився з передачею Стоунс, вибивши м'яч в аут.

3' По черзі команди контролюють м'яч. До ударів справа не доходить поки.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн США!

Лунає гімн Англії!

Команди виходять на поле!

У 1-у турі Англія повторила свій гольовий рекорд на чемпіонатах світу.

Стартові склади команд:

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Беллінгхем, Маунт, Сака, Кейн, Стерлінг

США: Тернер, Робінсон, Рим, Циммерман, Дест, Адамс, Мусах, Маккенні, Пулішич, Райт, Веа

У матчі 2 туру в групі В на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Англії протистоятиме збірній США.

Матч відбудеться у п'ятницю, 25 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ель-Байт у місті Ель-Хаур.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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