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Португалія - Гана 3:2: огляд матчу

Сьогодні 21:48 259 0
Португалія - Гана 3:2: огляд матчу
#Гана, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії святкувала перемогу над Ганою.

У другому турі чемпіонату світу, 28 листопада, збірна Португалії зіграє з Уругваєм, а Південна Корея - з Ганою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Н, 1 тур
24 листопада, 2022 рік

Португалія - Гана 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Роналду (пен), 1:1 - 73 Аю, 2:1 - 78 Фелікс, 3:1 - 80 Леау, 3:2 - 89 Букарі

Португалія: Діогу Кошта, Канселу, Данілу, Діаш, Геррейру, Отавіу (Карвалью 56), Невеш (Леау 77), Б. Фернандеш, Б. Сілва (Пальінья 88), Кріштіану Роналду (Рамуш 88), Фелікс (Маріу 88)

Гана: Аті-Зігі, Амартей, Джіку (Кофi 90+2), Салісу, Баба, Самед (Семеньо 90+2), Партей, Сейду (Лемпті 66), Вільямс, Кудус (Букарі 77), А. Айю (Д. Айю 77)

Попередження: Данілу 90+1, Б. Фернандеш 90+5 - Кудус 45, А. Айю 49, Сейду 57, Вільямс 90+5

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