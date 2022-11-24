ФІФА відкрила справу проти Мексики через скандування фанатів на матчі ЧС-2022

Дисциплінарний комітет ФІФА відкрив провадження проти Мексиканської футбольної асоціації.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ФІФА.

Міжнародна федерація футболу може покарати Мексику через скандування вболівальників цієї країни під час матчу зі збірною Польщі. Ймовірно, йдеться про те, що мексиканці вигукували на адресу Роберта Левандовського.

Нападник Барселони на 58-й хвилині поєдинку не зміг реалізувати одинадцятиметровий. Його удар парирував воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа.

Повідомляється, що провадження розпочато за порушенням 13-ї статті Дисциплінарного кодексу ФІФА. За порушення цієї 13-ї статті Дисциплінарний комітет ФІФА раніше розпочав справу проти збірної Еквадору.

ФІФА не назвала термінів розгляду справ проти мексиканської та еквадорської федерацій. Також не повідомила, якими саме можуть бути можливі покарання. Однак сакції за такий вчинок передбачає недопуск фанатів на стадіон.