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Уругвай - Південна Корея 0:0: Огляд матчу

Сьогодні 18:50 172 0
Огляд матчу Уругвай - Південна Корея
Уругвай - Південна Корея 0:0: Огляд матчу
ФОТО: AFP

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу збірні Уругваю та Південної Кореї зіграли внічию.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група H, 1 тур
24 листопада

Уругвай - Південна Корея 0:0

Повну версію матчу дивіться тут.

Уругвай: Роше, Хіменес, Годін, Олівера (Вінья, 79), Касерес, Весіно (Де Ла Круз, 78), Бентанкур, Вальверде, Пеллістрі (Варела, 88), Суарес (Кавані, 64), Нуньєс

Південна Корея: Кім Син Гю, Кім Чжин Су, Кім Мін Чже, Кім Мун Хван, Кім Йон Гвон, Чун Ву Юн, Хван Ін Бом, Сон Хин Мін, Лі Дже Сон (Джун Хо Сон, 74), На Санг Хо (Кан Ін Лі, 74), Хван Ий Джо (Гу-Сонг Чо, 74)

Попередження: Касарес 57, Чо Ки Син 88

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