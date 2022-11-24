Алвес: Це найкраща бразильська роздягальня за останні роки

Збірна Бразилії має талантів на кожній позиції.

Про це розповів захисник бразильців Дані Алвес.

"За 16-17 років, які провів у збірній, я вважаю, що це найкращий час, якщо дивитись на гравців - сучасний футбол, не забуваючи про нашу сутність. Є багато таких футболістів, яких тільки Бразилії пощастило мати. Талант на кожній позиції та хороший баланс. У плані креативності, можливо, ми трохи попереду інших, але це нічого не означає.

Я завжди вважав Бразилію фаворитом (ЧС - прим.). Історія та традиції мають значення. Ми багато страждали в останні роки, але зараз є дуже міцна група з дуже міцною "оболонкою". Це найкраща бразильська роздягальня за останні роки. Хороші таланти, хороші люди", - сказав Алвес.